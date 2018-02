Park-and-ride-Chaos in Hallein: ÖBB plant Kontrollen

Zugeparkte Grüninseln, zweckentfremdete Fahrrad-Unterstände und ignorierte Bodenmarkierungen: Mangelnde Disziplin auf dem P&R-Platz beim Bahnhof Hallein zwingt die ÖBB zum Handeln.

Ein Lokalaugenschein nach dem Hinweis einer verärgerten Leserin fördert vergangenen Donnerstag eine ungeahnte Dreistigkeit vieler Autolenker zutage: Stellplatz-Markierungen werden reihenweise ignoriert, sodass mindestens fünf Parkplätze verloren gehen. Grüninseln werden zugeparkt.

Der Zustand der Rasenfläche - so sie denn überhaupt noch vorhanden ist - lässt vermuten, dass ein an diesem Tag abgestelltes Auto nicht das erste ist. Die überdachten Radständer werden - obwohl keine Stellplätze markiert sind - bis auf den letzten Zentimeter zugeparkt.

Ein der Redaktion zugespieltes Foto zeigt, dass Autos mitunter sogar in der Ausfahrt geparkt werden, sodass sich sämtliche ausfahrende Autolenker zwischen Schrankenanlage und geparktem Fahrzeug hindurchschlängeln müssen. Detail am Rande: Mangelhafte Schneeräumung macht an diesem Tag weitere zwei Stellplätze unbrauchbar.

Gedacht war der Parkplatz auf der Rückseite des Bahnhofs ursprünglich als Stellfläche für Pendler, die von Hallein aus mit dem Zug weiterreisen. Um sogenannte "widmungsfremde Parker" abzuschrecken, wurde vonseiten der ÖBB bereits vor Jahren ein Schranken installiert. Nur wer sein Parkticket auf dem Bahnsteig entwertet, kann gratis ausfahren. Das dürfte einige Zeit lang gut funktioniert haben. Seit der Einführung der Parkraumbewirtschaftung in der Halleiner Neustadt hat sich der Parkplatz aber zum beliebten Ziel für Parkgebühren-Vermeider entwickelt.

"Es ist uns bewusst, dass P&R-Anlagen auch immer wieder von Personen genutzt werden, die keine öffentlichen Verkehrsmittel in Anspruch nehmen. Wir arbeiten daran, dieses Problem anhand eines neuen Systems, das sich derzeit in der Testphase befindet, österreichweit zu lösen", teilen die ÖBB auf Anfrage der TN mit. Die von zahlreichen Pendlern geforderte Erweiterung der Anlage sei aufgrund fehlender Grundstücksreserven schwierig. "Kurzfristig werden wir daher bald eine Schwerpunktaktion auf der bestehenden Anlage starten. Es wird verstärkt kontrolliert werden, ob eine Parkberechtigung besteht."