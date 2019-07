Hallein stellt sein Parkgebühren-System komplett um. Was sagen die Bewohner dazu?

"Wir haben so viele schöne Plätze - und dann fahren überall Autos herum und alles ist verparkt." Johann Horn ist am Montagvormittag mit dem Fahrrad in die Halleiner Innenstadt gekommen. Während der Tennengauer sein Rad absperrt, fahren unzählige Pkw an ...