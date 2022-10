Parkplatz-Misere vor Gefängnis in Puch: Besuch mit Auto nicht erwünscht

Trotz der seit Jahren herrschenden Parkplatzmisere beim Gefängnis in Puch lehnt die Justiz neue Flächen ab. Ein Unternehmer wundert sich.

Besucher der Justizanstalt (JA) in Puch-Urstein, wie Anwälte und Angehörige, klagen seit Jahren über die Parkplatznot. Unternehmer wie Markus Friesacher hätten Lösungen gehabt. Doch alle Versuche sind gescheitert.

Friesacher sagt, er habe der Bundesimmobiliengesellschaft (BIG) eine Fläche im Gewerbepark Urstein angeboten, weil er ein etwa 7000 Quadratmeter großes Areal, auf dem jetzt noch seine Lkw-Tankstelle stehe, nicht mehr unbedingt benötige. Der Unternehmer hat in der Nähe, an einem besseren Standort, eine zweite Tankstelle errichtet und kürzlich in Betrieb ...