Die Stadt Salzburg will Pendler damit zum Umstieg auf die Öffis bewegen. Die nächsten Zonen sind schon geplant: Itzling und Lehen.

In der Alpensiedlung im Süden der Stadt Salzburg wurde mit Juli 2018 eine gebührenfreie Kurzparkzone eingeführt. Mit Sommer 2019 war das Ganze dann in Schallmoos der Fall. Und jetzt sind sukzessive die nächsten Stadtteile an der Reihe.

Ab ...