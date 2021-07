Partys mit Selbsttests finden bald ein Ende

Ab Donnerstag gelten verschärfte Regeln für die Nachtgastro. Wie Gäste und Barbetreiber das sehen? Ein Lokalaugenschein in der Salzburger Altstadt.

Kurz vor Mitternacht in der Salzburger Innenstadt: Eine Menschentraube umringt einen aufklappbaren Tisch in der Linzer Gasse. Darauf stehen Pappbecher, ein Pingpong-Ball fliegt von links nach rechts. Jubel bricht aus, als der Ball in einem der Becher landet.

Die jungen Erwachsenen, die sich in der Altstadt zu einer Partie Beer Pong getroffen haben, scheinen sich die Feierlaune nicht nehmen zu lassen. Weder vom steigenden Pegelstand der nahen Salzach noch von der Zahl der Neuinfektionen. Stattdessen war die Salzburger ...