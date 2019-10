Pass Lueg: ÖBB entfernten alte Eisenbahnbrücke mit Spezialkran

Am Freitag soll die neue Brücke eingehoben werden. Laut ÖBB sollen sich die Arbeiten nicht auf den Zugverkehr auswirken.

Am Mittwoch wurde die zweite der mehr als 100 Jahren Eisenbahnbrücken am Pass Lueg entfernt. Ein Spezialkran hob die rund 430 Tonnen schwere Stahlkonstruktion aus ihrer Position. Bereits am Freitag wird sie durch ein neues Tragwerk ersetzt. Dieses wurde in den vergangenen Monaten rund 300 Meter von der Baustelle entfernt zusammengebaut und wird mit einem Spezialtransporter zum Kranplatz gefahren. Im Dezember 2018 war die Brücke für das erste der beiden Streckengleise erneuert worden. Unmittelbar danach begannen die Arbeiten für das zweite Tragwerk.

Arbeiten sollen untertags stattfinden

Aufgrund der Windverhältnisse bei den Salzachbrücken wurden am kommenden Freitag mehrere mögliche Zeitfenster für das Einheben des neuen Brückentragwerks festgelegt. Während der Hebearbeiten im Nahbereich des zweiten Tragwerks darf kein Zug diesen Abschnitt passieren. Die Bahnfahrgäste sollen davon aber nichts mitbekommen: Die Arbeiten sind für die Pause zwischen zwei Zügen eingeplant. Dabei geht es um Minuten, denn der Bahnverkehr auf der Tauernstrecke soll durch die Arbeiten nicht beeinträchtigt werden. Geplant sind die Kranarbeiten am Tag - sollte der Wind zu stark sein, muss auf ein Zeitfenster in der Nacht ausgewichen werden.

Quelle: SN