Pass Lueg: ÖBB heben neue 350 Tonnen schwere Eisenbahnbrücke ein

Am Allerheiligentag wollen ÖBB-Mitarbeiter und Brückenspezialisten nun die zweite neue ÖBB-Salzachbrücke beim Pass Lueg an die Stelle des alten Tragwerks heben. Nach mehr als 100 Jahren im Dienst war die alte Brücke bereits am Mittwoch, den 30. Oktober, von einem Spezialkran weggehoben worden.

SN/öbb/mosser Die Modernisierung der Bahninfrastruktur in Salzburg läuft weiter auf Hochtouren.