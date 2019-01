Pass Lueg: Schneeräumarbeiten beginnen

Matthias Walkner hat bei seiner Heimkehr von der Dakar-Rallye, die er 2019 als Motorrad-Titelverteidiger auf Platz zwei beendet hat, Bilanz gezogen. "Es war die Dakar, wo am meisten Energie und Herzblut …

Motorsport

Matthias Walkner kehrt nach seinem zweiten Platz bei der Dakar am Samstag nach Kuchl zurück und will die nächsten Monate nur machen, was ihm Spaß macht. Es war spannend bis zum letzten Augenblick. Mit einem …