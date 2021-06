Passanten retteten am Makartkai eine Frau aus der kalten Salzach

Eine 91-Jährige war aus noch unbekannten Gründen in der Stadt Salzburg ins Wasser gefallen. Fußgänger reagierten sofort.

Um das Leben jener 91-jährigen Frau müssen derzeit Ärzte in der Intensivstation kämpfen, die am Montag im Bereich des Salzburger Makartkais in die Salzach gestürzt war. Es waren aufmerksame Passanten, die diese Notlage erkannten und sofort reagierten. "Nach unserer Information hat einer der Passanten die Frau aus dem kalten Wasser ans Ufer bergen können", so Polizeisprecher Hans Wolfgruber.

Zur selben Zeit war die Salzburger Berufsfeuerwehr bereits mit einem Boot zur Einsatzstelle unterwegs. Man habe bei der Bergung noch mithelfen können und die geborgene Frau dem Roten Kreuz übergeben können, so der Einsatzleiter in seinem Bericht. Wie und warum die 91-Jährige in die Salzach gestürzt ist, konnte bislang nicht geklärt werden.