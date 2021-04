Pater Johannes Pausch:"Die Leute wollen Lösungen für körperliche und seelische Probleme"

Pater Johannes Pausch hilft Menschen nicht nur mit seinen Heilkräutern. Als Seelsorger und Psychotherapeut ist der Prior des Europaklosters Gut Aich gerade jetzt besonders gefordert.

Sein Rat ist derzeit so gefragt wie nie. Pater Johannes Pausch, Prior des Europaklosters Gut Aich in St. Gilgen, ist nicht nur Priester, sondern auch Psychotherapeut. "In der Fastenzeit habe ich auf Facebook jeweils an drei Tagen pro Woche Impulse zu den Themen Fasten und Heilpflanzen gegeben. Da hat es zu meiner Überraschung 8000 bis 15.000 Zugriffe gegeben", erzählt Pater Johannes und schmunzelt: "Man hat mir gesagt, ich bin jetzt ein Influencer." Sehr gefordert ist er durch die Coronapandemie als ...