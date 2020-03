Patient positiv getestet: Intensivstation in Zell am See geschlossen

Die Zahl der Infizierten steigt nun deutlich an und auch das Spitalspersonal ist massiv betroffen. Da ein Patient, der im Tauernklinikum Zell am See war, ebenfalls positiv getestet wurde, sind nun sechs Pflegekräfte und fünf Ärzte in Quarantäne.

Das Land Salzburg hat Donnerstagnachmittag die Fallzahlen zum Coronavirus aktualisiert. Im Bundesland gibt es demnach 137 Covid-19-Erkrankungen, davon halten sich 123 Personen noch im Land auf. Nach Bezirken gegliedert bedeutet das derzeit: 34 im Pinzgau, 30 in der Stadt Salzburg, 22 im Flachgau, 35 im Pongau, vier im Lungau, vier im Tennengau.

Zwei Personen befinden sich im Krankenhaus auf der Intensivstation. Insgesamt wurden bisher 862 Personen negativ getestet, 284 Testungen sind noch offen. In Salzburg sind mehr als 650 Personen isoliert bzw. in Quarantäne. Hinzu kommen jetzt die sechs Gemeinden, die seit Mitternacht in Quarantäne sind. Es sind Flachau, Bad Hofgastein, Bad Gastein, Dorfgastein, Großarl und Hüttschlag. Auf Anordnung der Bezirkshauptmannschaft St. Johann im Pongau haben daher auch die ÖBB seit Donnerstag weitere Maßnahmen umgesetzt: Alle Fernverkehrshalte im Gasteinertal entfallen. 18 Züge sind davon betroffen. Die Tauernschleuse Mallnitz-Böckstein wird geschlossen. Das betrifft 36 Züge.

Patient nach Verlegung positiv getestet

Die Intensivstation des Tauernklinikum in Zell am See ist vorübergehend auch nicht in Betrieb. Ein Patient, der von Zell ins Uniklinikum nach Salzburg verlegt worden ist, ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die Abklärung laufe. Wie lange die Intensivstation geschlossen bleibt, steht derzeit noch nicht fest. Zwei Patienten wurden in das Kardinal Schwarzenberg Klinikum nach Schwarzach überstellt. Sechs Pflegekräfte, fünf Ärzte, zwei Röntgenassisten und eine Reinigungskraft wurden in Quarantäne geschickt.

Der Patient aus Deutschland kam vor etwa einer Woche nach einem Sturz über die Stiege ins Tauernklinikum und wurde dort wegen schwerer Schädelverletzungen behandelt. Er sei dort symptomfrei gewesen. Nachdem sich sein Zustand verschlechterte, wurde er nach Salzburg ins Uniklinikum verlegt und dort positiv getestet. "Wir haben die Teams auf der Intensivstation der Neurologie gedrittelt. Als der Patient aus dem Tauernklinikum positiv getestet wurde, übernahmen die anderen Teams, daher sind wir voll einsatzfähig", heißt es aus dem Uniklinikum.

Der Zeller Bürgermeister Andreas Wimmreuter jedenfalls betont: "Genau auf dieses Szenario sind wir gut vorbereitet, weil wir mit den anderen Krankenhäusern gut vernetzt sind. Das hilft uns in dieser insgesamt fordernden Lage sehr

Das Spitalspersonal ist mittlerweile landesweit massiv betroffen. Im Uniklinikum Salzburg sind derzeit rund 200 Personen in häuslicher Quarantäne. Nun wurde auch eine Pflegerin in der Psychiatrie der Christian-Doppler-Klinik positiv getestet. Daher sind 34 weitere Personen in Quarantäne. Auch auf der I. Inneren Medizin wurde eine Krankenschwester positiv getestet. Hier sind elf Personen in Quarantäne.

