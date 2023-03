Patrick Eder wurde als Lebensretter geehrt

Im vergangenen Jahr rettete der St. Johanner Inspektor Patrick Eder, der in der Stadt Salzburg als Beamter tätig ist, eine Person - nachdem diese sich von Eder und seinem Kollegen losriss und in die Salzach gesprungen war - aus dem schnell fließenden Fluss. Dafür wurde der Pongauer nun mit dem Lebensrettungsverdienstzeichen des Landes Salzburg ausgezeichnet.

Inspektor Patrick Eder aus St. Johann wurde vor Kurzem vom Land Salzburg für seinen Einsatz und Mut in einer lebensbedrohlichen Situation ausgezeichnet. Eder, der in der Stadt Salzburg als Polizist tätig ist, rettete im Mai 2022 in der Nähe des Marko-Feingold-Stegs eine Person aus der Salzach. Bei einer tätlichen Auseinandersetzung im Zuge eines Raufhandels riss sich eine Person von Eder und seinem Kollegen los und sprang in die Salzach. Bedingt durch die schnelle Strömung, trieb die Person sehr schnell in Richtung Flussmitte ab. Um den Ertrinkenden zu retten, sprang Eder ohne zu zögern in die Salzach und konnte die Person, die sich massiv gegen die Rettung wehrte, mithilfe eines Rettungsringes aus dem Wasser retten.

"Die Geehrten ragen mit ihrem außerordentlichen Engagement, ihrer Leistung und ihrem Mut heraus. Wir alle können von ihnen lernen", erklärte Landeshauptmann Wilfried Haslauer.

Neben Eder wurden auch zwei weitere Pongauer ausgezeichnet. Rupert Kreuzer aus Flachau wurde das Verdienstzeichen des Landes überreicht.