"Pause" für Impfstraßen in Salzburg: Ärzte müssen aufholen

Zwei Wochen lang werden in Impfstraßen nur Sonderkontingente verimpft. In den Praxen der Hausärzte hinkt man mit der Impfung etwas hinterher.

Zwischen Salzburgs Ärzteschaft und Gesundheitsreferent LH-Stv. Christian Stöckl war die Stimmung schon einmal besser. Jüngster Stein des Anstoßes war Stöckls Aussage, wonach die niedergelassenen Mediziner oft zu lang bräuchten, um geimpfte Personen in den E-Impfpass einzutragen. Damit gab Stöckl den Medizinern indirekt die Verantwortung für die niedrige Impfquote: Am Montag war Salzburg in Österreich Schlusslicht bei Erstimpfungen.

Für Christoph Fürthauer, Kuriensprecher der niedergelassenen Mediziner der Salzburger Ärztekammer, ist das aus mehreren Gründen ärgerlich. Erstens würden Impfungen in den ...