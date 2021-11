PCR-Test-Chaos in Salzburg: 2,5-G-Pflicht am Arbeitsplatz kommt doch nicht

Landeshauptmann Wilfried Haslauer musste am Donnerstag das erst am Dienstag verkündete Maßnahmenpaket mit 2,5-G- und 2-G-Pflicht zurücknehmen. Hauptgrund ist ein Chaos bei den neuen PCR-Gurgeltests, bei denen es massive Engpässe gibt.

Die explodierenden Corona-Infektionszahlen überholen von einem Tag zum anderen die Pläne der verantwortlichen Politiker. Dazu kommt in Salzburg ein Chaos bei den neu ausgerollten PCR-Gurgeltests und ein nicht mehr mögliches Contact Tracing. Das veranlasste Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) am Donnerstag dazu, das Maßnahmenpaket mit 2,5-G- und 2-G-Pflicht vorerst zurückzunehmen. Damit werde auch die 2,5-G-Pflicht am Arbeitsplatz aufgrund der großen Engpässe bei den Gurgeltests vorerst nicht kommen, sagte Haslauer im Gespräch mit den SN.

Am Donnerstag waren nach seinen ...