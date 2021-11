PCR-Testsets nur nach Kontrolle an Supermarktkasse erhältlich

Die Mengenbeschränkung bei den PCR-Testkits tritt am Montag in Kraft. Beim Abholen in den Sparmärkten müssen die Testwilligen sich online registrieren. Vorrangige Zielgruppe des Angebots seien nicht-immunisierte Menschen, heißt es seitens des Eugendorfer Testlabors Novogenia.

SN/anna boschner Testkit.