Pensionierte Eltern helfen im Gastronomiebetrieb aus

Bereits in Pension, binden sich Michaela und Gustav Rodler die Schürze um und stehen am Wochenende im "Fidelen Stüberl" ihres Sohnes Michael.

Dem Schimpansen Charlie entgeht nichts. Er sitzt an der Bar vor der Schank und beobachtet das Kommen, Verweilen und Gehen der Gäste aus nah und fern. Nach einem Sommer ohne Koch konnte das "Fidele Stüberl" in der warmen Jahreszeit nicht geöffnet werden. "Nun hat mir meine Mama zugesagt, in der Wintersaison hier auszuhelfen", sagt Michael Rodler (41), seit 2015 Geschäftsführer des "Fidelen Affen" und des "Fidelen Stüberls" - vormals Baustö bzw. Kocherei & Co. - seit 2017. "Mama hat immer ...