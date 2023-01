Der grauhaarige Mann klagt über Schmerzen in der Brust. Erich Auer legt ihm das Stethoskop an die Brust und lauscht. Der Mediziner kann seinem Patienten in einem Hinterraum des Saftladens in der Stadt Salzburg an diesem Tag eine Sorge nehmen. "Obdachlose haben oft wegen einer Erkältung Schmerzen in der Brust und befürchten deshalb eine Lungenentzündung", sagt Auer.

Obwohl Auer bereits seit zwölf Jahren in Pension ist, fährt der 75-Jährige nach wie vor mehrmals im Monat mit seinem Arztkoffer ...