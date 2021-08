Pensionist im Mattsee ertrunken

Dienstagabend wurden die Wasserretter ins Strandbad Mattsee gerufen, weil eine ältere Person vermisst wurde. Der Mann konnte zwar gefunden, aber nicht mehr gerettet werden.

Im Strandbad Mattsee ist am Dienstagabend eine Person ertrunken. Das meldete die Wasserrettung am späten Abend. Gegen 19.15 Uhr waren die Einsatzkräfte alarmiert worden. Eine ältere männliche Person werde im See vermisst. Die Einsatzkräfte begannen unverzüglich damit, den Bereich des Strandbades abzusuchen. Schnorcheltaucher der Wasserrettung konnten eine Person in zwei Metern Tiefe finden und bergen. Laut Wasserrettung konnte ein Arzt nur noch den Tod des Mannes feststellen.