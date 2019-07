Alle drei Jahre wird auf dem Faistenauer Dorfplatz der Jedermann in einer Mundart-Inszenierung gegeben. Am heurigen Premierenwochenende wartete - neben dem Wetter - ein spezielles Hindernis.

Chronik

Der Taugl-Bach transportiert so viel Geschiebe in den Hintersee, dass der See im Bereich der Einmündung zunehmend verlandet. Mehrere Maßnahmen sollen das künftig verhindern.