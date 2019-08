Pensionist verunglückte beim Bergwandern in St. Gilgen tödlich

Der Oberösterreicher war beim Abstieg von der Eisenau über eine Wurzel gestolpert und kopfüber in die Tiefe gestürzt

Tragischer Alpinunfall in St. Gilgen: Auf einem markierten Wanderweg dürfte ein 85-jähriger Mann aus Oberösterreich am Donnerstag gegen 17.35 Uhr über eine Wurzel gestolpert und anschließend abgestürzt sein. Der Mann fiel kopfüber etwa 15 Meter in einen steilen Graben der Burggrabenklamm.

Die alarmierte Bergrettung St. Gilgen sowie ein Alpinpolizist konnten dem Pensionisten nicht mehr helfen. Er verstarb noch an der Unfallstelle an den Folgen seiner schweren Kopfverletzungen. Der Leichnam wurde von der Besatzung des Polizeihubschraubers geborgen.

Quelle: SN