Pensionistin verursachte Unfall auf der Ignaz-Harrer-Straße

Mittwochnachmittag sorgte ein Verkehrsunfall in der Ignaz-Harrer-Straße in der Stadt Salzburg für einen Einsatz der Rettungskräfte. Eine pensionierte Pkw-Lenkerin hatte die Kontrolle über ihren Wagen verloren.

Eine Pensionistin dürfte im Kreuzungsbereich Ignaz-Harrer-Straße/Guggenmoosstraße die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren haben. Der Pkw fuhr zuerst auf den Gehsteig der Glanbrücke und anschließend circa 80 Meter über einen Vorplatz einer Wohnanlage. Dabei riss das Fahrzeug einen Baum und einen Lichtmasten ab und prallte letztlich in einen Betonpoller, welcher zwei Meter nach vorne geschleudert wurde. Die Unfalllenkerin könne sich nicht an den Unfallhergang erinnern, wie es in einem Pressebereicht von FMT heißt. Die Frau wurde vom Roten Kreuz zur Abklärung ins Landeskrankenhaus Salzburg eingeliefert. Die Alarmierte Berufsfeuerwehr Salzburg führte die Aufräumarbeiten durch. Ein Alkoholtest verlief negativ. Über den genauen Unfallhergang ermittelt nun das Unfallkommando der Polizei Salzburg.

Quelle: SN