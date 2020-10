Perchtenausrüstungen kamen nicht: Internetbetrüger prellte in Salzburg 16 Käufer

22-Jähriger bot auf Online-Verkaufsplattformen in etlichen Fällen Perchtenausrüstungen, aber auch Handys oder Leichtmotorräder zum Verkauf an. Die Kaufinteressenten zahlten - Ware erhielten sie jedoch keine. Am Dienstag erhielt der 22-Jährige in Salzburg 15 Monate teilbedingte Haft.

SN/apa Symbolbild.