Permafrost taut auf - in Kaprun drohen neue Felsstürze

Nach einer riesigen Steinlawine mit einem Toten und zwei Schwerverletzten in Kaprun am Mittwoch hat sich Landesgeologe Rainer Braunstingl am Donnerstag ein erstes Bild von der Situation gemacht. "Es wird vermutet, dass tauender Permafrost den Felssturz ausgelöst hat", erklärte der Experte nach einem Hubschrauberflug über das betroffene Gebiet oberhalb des Wasserfallboden-Stausees.

Nach dem Felssturz oberhalb des Stausees Wasserfallboden in Kaprun, bei dem am Mittwoch ein 53-jähriger Saalfeldner tödlich getroffen und zwei Deutsche verletzt wurden, begutachtete am Donnerstag Landesgeologe Rainer Braunstingl die Unfallstelle.

Er flog am Vormittag mit dem Polizeihubschrauber auf den Berg.

Nach dem Lokalaugenschein sagte Braunstingl, es hätten sich rund 500 Kubikmeter Gestein gelöst und seien auf 50 Metern Breite über den Kammerschartenweg abgegangen. "Der Großteil des Gesteins ist 500 Höhenmeter tiefer liegen geblieben. Der Weg ist nicht meterhoch verschüttet, sondern es liegen nur einzelne Gesteinsbrocken auf ihm. Man sieht auch, wo Felsen eingeschlagen haben."

Ursache des Felssturzes dürfte laut Braunstingl das durch die Klimaerwärmung ausgelöste Auftauen des Permafrosts in 2500 bis 2800 Metern Seehöhe sein. Der Felssturz in Kaprun löste sich auf 2600 bis 2700 Metern. Braunstingl: "Das Gestein hat dort einige Klüfte. Die Abbruchflächen waren noch feucht. Es war also Wasser in den Klüften, das vorher gefroren gewesen sein dürfte." Durch das Auftauen geht die Haftung verloren und der Fels rutscht ab.

An der Unfallstelle drohen weitere Felsstürze. Direkt neben dem Abbruch vom Mittwoch befinde sich eine überhängende Felsnase im Ausmaß von rund 1500 Kubikmetern. "Und oberhalb davon sind noch einmal 300 bis 500 Kubikmeter, wo sich die Kluft schon zehn Zentimeter geöffnet hat. Das kann jederzeit runterkommen."

Wanderweg bleibt gesperrt

Der schwarz markierte, also schwierige Wanderweg sei deshalb vom Bürgermeister vorerst für eine Woche gesperrt worden. "Man muss abwarten, was bei den für das Wochenende vorausgesagten Niederschlägen passiert. Dann beurteilen wir die Situation neu."

Auf die Frage, ob Felsstürze infolge des Klimawandels zunehmen und die Berge gefährlicher werden, gibt es laut Braunstingl keine klare Antwort. Tatsache sei, dass die Permafrostgrenze in den letzten 20, 30 Jahren um rund 300 Meter angestiegen sei und die Berge in der oben angeführten Höhe stärker bröckeln. "Tatsache ist aber auch, dass es keine statistischen Daten zu Felsstürzen gibt." Die Geologen haben sie früher nur vereinzelt aufgezeichnet. "Sicher ist, dass es schon im 19. Jahrhundert Tote durch Felsstürze gegeben hat. Derzeit werden die Salzburger Polizeichroniken ab 1850 nach solchen Ereignissen durchforstet." Aus dem bisher gesichteten Material ließe sich kein wirklicher Trend ablesen.

Im Prinzip handelte es sich am Mittwoch um einen normalen Felssturz, der immer wieder vorkomme, so Braunstingl. Nur sind dabei fast nie Menschen betroffen. "Es war ein unheimliches Pech. Schicksal", sagt Brigitte Slupetzky, Landesvorsitzende des Alpenvereins, zu dem Unfall. Der Verein hat den Weg angelegt, betreut wird er von der Gemeinde. "Der Felssturz ist von oben gekommen. Das ist unvorhersehbar. Deshalb gibt es auch keine Haftung." Die Staatsanwaltschaft ordnete nach dem Unfall nichts an. Eine Haftung für solche Steige gibt es nur bei grober Fahrlässigkeit, wenn ein Schaden als wahrscheinlich anzusehen ist. Diese Situation hat man jetzt, weil die Gefahr durch den Felssturz bekannt ist. Deshalb bleibt der Weg auch gesperrt, bis die Geologen Entwarnung geben.

Felssturz - sind die Stauseen sicher?

In Longarone in Norditalien rutschten 1963 rund 270 Millionen Kubikmeter Gestein in den Vajont-Stausee und füllten ihn fast. Eine angeblich 160 Meter hohe Flutwelle schwappte über die damals welthöchste Staumauer. 2000 Menschen starben. Die Mauer steht heute noch. Vor der Katastrophe wurden zahlreiche Warnsignale ignoriert.

In Kaprun sei ein solcher Bergsturz wegen der hohen Stabilität des Gesteins auszuschließen, heißt es beim Verbund. Gerölllawinen könnten aber in jedem alpinen Gelände auftreten. Die Hänge um die Stauseen werden zwei Mal im Jahr von einem Geologen begutachtet. In den Staumauern gibt es unter anderem Lote über die gesamte Höhe, die kleinste Bewegungen aufzeichnen, etwa vom Menschen nicht wahrnehmbare Beben. Sie werden rund um die Uhr überwacht.

Permafrost-Schmelze bedrohte Sonnblick-Observatorium

Bereits Anfang der 2000er-Jahre war wegen der Aufweichung der Permafrost-Schichten die Lage auf dem Rauriser Sonnblick besonders prekär. Just dort, wo Klimabeobachtung und -forschung betrieben wird, drohte der Untergrund wegzubröckeln. Für Zittelhaus und Observatorium auf dem 3105 Meter hohen Gipfel mussten Fachleute ein 500.000 Euro teures Sanierungspaket schnüren. Metertiefe Anker, hunderte Laufmeter Stahlkabel und Dutzende Kubikmeter Beton wurden zur Sicherung des Gipfels verbaut.

Die Baustelle war einzigartig: "Beide Gebäude sind auf dem wie eine gigantische Säule markant vorspringenden Gipfel errichtet. Nahezu senkrecht fällt die Nordwand des Sonnblicks hunderte Meter ab. "Im Hochgebirge ist nichts so sicher, wie es auf den ersten Blick aussieht", heißt es im aktuellen Tätigkeitsbericht des Sonnblick-Vereines sinnig. Gewaltige Geröllhalden am Fuß des Gipfels weisen ohnehin auf die seit Jahrtausenden andauernde Erosion hin." (Salzburger Nachrichten, 5. Oktober 2004).

Der Rauriser Sonnblick war aber nicht die einzige Permafrost-Problemstelle, über die die "Salzburger Nachrichten" schon damals berichteten - siehe Zeitungsausschnitt.