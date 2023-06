Personalkarussell in den Flachgauer Pfarren dreht sich

Seekirchens Pfarrer Harald Mattel übernimmt höhere Aufgaben in der Erzdiözese und soll 2025 Generalvikar werden. In zahlreichen weiteren Gemeinden sind ab September neue Priester tätig.

Seit 2016 ist Harald Mattel Pfarrer in Seekirchen. Der beliebte und für seine engagierte Jugendarbeit bekannte Priester wechselt Mitte September in die Erzdiözese. Das wurde, wie weitere Personalwechsel, die mit 1. September in den heimischen Pfarren stattfinden, vergangene Woche bekannt gegeben. "Ich fühle mich sehr wohl in Seekirchen. Die Entscheidung ist im Einvernehmen und im Gespräch mit dem Erzbischof gefallen. Auch wenn es Bedauern in der Pfarrgemeinde gibt, habe ich auch viel Unterstützung für diese Entscheidung erfahren", so Pfarrer Mattel, der sich in der Erzdiözese um den Organisationsentwicklungsprozess "Gemeinsam geht Kirche" kümmern wird. "Dabei geht es um die Arbeitsweise von zentralen Einrichtungen, um Impulse für Führungskräfte und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter", so Mattel, der übernächstes Jahr auch Generalvikar werden soll. Er folgt Generalvikar Roland Rasser als Vertreter des Erzbischofs in allen Verwaltungs- fragen nach. Rasser geht 2025 in Pension. Mattel kümmert sich auch weiterhin um die "Junge Kirche".

Veränderungen quer durch den Flachgau

Pfarrprovisor in Seekirchen und Schleedorf wird Pater Laurent Pierre Chardey. Zuletzt war der Steyler Missionar aus Togo Priesterlicher Mitarbeiter im Pfarrverband Salzburg Mitte. Zudem setzt er sich im Salzburger Verein "Mañana - Morgen" für Hilfsprojekte im westafrikanischen Togo ein, die seine Familie vor Ort begleitet.

Mit 1. September übernimmt Paschal Opara als Pfarrprovisor die Leitung der Pfarre Elixhausen zusätzlich zur Pfarre Bergheim. Pater Alphonse Fahin wird Pfarrprovisor in Obertrum, Seeham und Berndorf. Der in Togo, Westafrika, aufgewachsene Steyler Missionar war zuletzt als Priesterlicher Mitarbeiter des Pfarrverbandes Salzburg Mitte tätig. Auch er setzt sich für Hilfsprojekte in seiner Heimat Togo ein. Er folgt auf Pfarrer und Pfarrprovisor Christoph Eder, der als Pfarrer nach Hochfilzen und Fieberbrunn wechselt. Eder war von 2014 an Pfarrprovisor in Obertrum und Berndorf, ab 2020 auch in Seeham.

Anthony Sabbavarapu wird Pfarrprovisor in Anthering und Nußdorf am Haunsberg. Der gebürtige Inder war zuletzt Priesterlicher Mitarbeiter in der Pfarre St. Georgen. Er folgt auf Erwin Klaushofer, der Pfarrer in St. Georgen und Pfarrprovisor in Bürmoos wird. Seit 2022 ist Klaushofer zudem Dechant von St. Georgen. Alois Ramsauer wechselt als Pfarrprovisor nach Mattsee. Zuletzt war Ramsauer als priesterlicher Mitarbeiter in der Pfarre Thalgau tätig.