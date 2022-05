Personalmangel: Krankenhaus Schwarzach wird auf 400 Geburten "verzichten"

Die Personalkrise in der gynäkologischen Abteilung des Krankenhauses in Schwarzach hat nun Auswirkungen für werdende Mütter außerhalb des Pongaus: Sie werden ihre Kinder vorerst nicht mehr in Schwarzach zur Welt bringen können.

Wie von den "Salzburger Nachrichten" bereits gemeldet, steht dem Pongauer Spital ein empfindlicher Aderlass bevor. Zum 31. Juli verlassen vier Gynäkologinnen das Krankenhaus, Primar Frank Tuttlies wird ebenfalls im Lauf des Jahres nicht mehr in Schwarzach tätig sein.

Die ärztliche Leitung - Manfred Mittermair und Josef Riedler - mussten reagieren. Sie haben mit den Spitälern in den angrenzenden Bezirken vereinbart, Geburten aus eben jenen Bezirken in den Wohnsitzspitälern durchzuführen. "Auch die niedergelassenen Gynäkologinnen und Gynäkologen sind informiert und eingebunden", sagt Riedler.

Auf das Jahr hochgerechnet wären dies 400 Normalgeburten von Frauen, die außerhalb des Pongaus wohnen, aber in das Kardinal-Schwarzenberg-Klinikum zur Entbindung kommen. Sie werden ihre Kinder künftig in den Krankenhäusern Zell am See, St. Johann in Tirol, Hallein, Schladming und im Uniklinikum Salzburg zur Welt bringen. Die 400 Normalgeburten bedeuten ein Drittel aller Entbindungen (im KSK waren es 2021 insgesamt knapp 1200).

Ein Drittel weniger Entbindungen

Die Übernahme von rund einem Drittel der Normalgeburten bringe eine deutliche Entlastung des Ärzteteams in der Gynäkologie und Geburtshilfeabteilung, sodass es bei Risikogeburten seitens des KSK keine Einschränkungen gebe.

Gleiches gelte auch bei Frühgeburten ab 29 Schwangerschaftswochen, die durch die Neonatologie am KSK betreut werden. Patientinnen mit einem onkologischen Befund, die sich bereits in Behandlung befinden, werden in Zusammenarbeit mit der Abteilung Innere Medizin des KSK weiter betreut.

"Neue onkologische Patientinnen können vorübergehend nicht aufgenommen werden", erklärte Primar Riedler. Stanzen der Brust zur diagnostischen Abklärung übernimmt das zertifizierte radiologische Brustgesundheitszentrum des KSK. Riedler fügte hinzu: "Fix ist: Wir werden niemanden bei einem Notfall abweisen, weil die Postleitzahl nicht passt. Es gilt, Fingerspitzengefühl zu wahren."

Suche nach neuem Personal

Die Suche nach personeller Verstärkung läuft unterdessen auf Hochtouren. Während es Engpässe bei den Gynäkologen gebe, treffe das in der Pflege und bei den Hebammen nicht zu, versicherten Pflegedirektorin Ines G. Hartmann und Personaldirektor Karl Söllhammer.

Die nächsten Schritte wurden bei einem sehr konstruktiven und offenen Gesprächstermin mit Landeshauptmann Wilfried Haslauer, Gesundheitsreferent Landeshauptmann-Stv. Christian Stöckl, den Eigentümervertretern des KSK, der Geschäftsführung, der ärztlichen Direktion, den Mitgliedern der Geschäftsleitung und den betroffenen Ärzten vorgestellt.

SN/ksk Das Krankenhaus Schwarzach.

Für ihn sei die Verstärkung der Zusammenarbeit über die Bezirksgrenzen hinweg ein Schlüssel für die Lösung von Engpässen, erklärte Landeshauptmann Haslauer. Ihm sei es wichtig, dass Lösungen gefunden würden, die keine Verunsicherung der schwangeren Frauen hervorriefen.

Um das längerfristig erreichen zu können, müssten gemeinsam weiterhin alle Anstrengungen unternommen werden, das ärztliche Personal zu entlasten. Für das Ärzteteam brauche es Perspektiven und weniger zeitlichen Druck, der durch Unterbesetzung beim ärztlichen Personal und gleichzeitiger Leistungsverdichtung entsteht.

LH-Stv. Stöckl erklärte, dass er als Gesundheitsreferent erwarte, dass das Schwerpunktkrankenhaus für die Gebirgsgaue weiterhin voll funktionsfähig sei und der Versorgungsauftrag eingehalten werden könne. Das ärztliche Personal müsse zeitnah nachbesetzt werden, das Arbeitsklima in der Abteilung verbessert werden.

Geschäftsführerin Cornelia Lindner berichtete, dass die Ausschreibung der offenen Positionen zeitnah erfolgt sei. Besonders betonte sie, dass sie hier sehr eng mit der Landessanitätsdirektion zusammenarbeite. Erste Interessenten und konkrete Bewerber hätten sich bereits bei ihr gemeldet.

Ein Arzt hat Kündigung zurückgezogen

Zudem hoffe sie nach wie vor, dass es ihr gelinge, die eine oder andere der Ärztinnen, die gekündigt haben, dafür zu gewinnen, im Klinikum zu bleiben. Ein Arzt hat seine Kündigung inzwischen wieder zurückgezogen. Außerdem habe sie die Ärztliche Direktion und die Personaldirektion beauftragt, gemeinsam mit den ärztlichen Mitarbeitern stations- und ambulanzentlastende Maßnahmen zu erarbeiten. Parallel dazu müsse der landesweite Fachärztemangel in der Gynäkologie endlich an der Wurzel gepackt werden, denn er tangiere alle Häuser in Salzburg gleichermaßen.

Er begrüße die erarbeiteten Lösungen und die Zusammenarbeit der Krankenhäuser in der Region 52 und darüber hinaus außerordentlich, erklärte Landeshauptmann Haslauer. Für ihn sei es wichtig, den Frauen Sicherheit zu geben. LH-Stv. Christian Stöckl steht in persönlicher Verbindung mit dem Tauernklinikum sowie den Landeskrankenhäusern und unterstützt nach Kräften die Vernetzung, um die Versorgung landesweit sicherzustellen. "Die Zusammenarbeit der Krankenhäuser über das gesamte Bundesland funktioniert sehr gut, wie wir in den Krisenzeiten der letzten beiden Jahre gezeigt haben."