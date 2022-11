Personalnot beim Salzburger Obus: Ein Pensionist kehrt ans Steuer zurück

Erwin Deisl befand sich schon drei Jahre im Ruhestand. Nun greift der 65-Jährige wieder zum Obus-Lenkrad. Er ist nicht der Einzige, der der Salzburg AG aushilft.

Der Übertritt vom Arbeitsalltag in den Ruhestand ist an Erwin Deisl damals nicht spurlos vorübergegangen. Dieser hat im Oktober 2019 stattgefunden, nachdem er seit 1993 zunächst im Dienst der Stadtwerke und später der Salzburg AG im Obus unterwegs war. In den Wochen nach dem Pensionsantritt sei er mehrmals mit seinem Pkw auf der Busspur unterwegs gewesen. "Die Polizei hat mich ertappt", erinnert sich Deisl. Die jahrzehntelange Tätigkeit sei eben in Fleisch und Blut übergegangen.

Seit Anfang November ist ...