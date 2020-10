Personalsorgen im Spital wegen fehlender Kinderbetreuung

Zehn positive Fälle im Krankenhaus Hallein. Pädagoginnen kontern Landesrätin Klambauer.

In den vergangenen drei Wochen wurden zehn der 350 Mitarbeiter des Krankenhauses Hallein positiv auf das Coronavirus getestet, davon acht in der Pflege. Derzeit befinde sich kaum jemand in Quarantäne, da die Mitarbeiter durchwegs FFP2-Schutzmasken trügen, heißt es von den Landeskliniken. Der Betrieb laufe ungehindert weiter.

Sorgen bereite dem Halleiner Spital aber die Dienstplanung. Mitarbeiter hätten Betreuungspflichten, da Kindergärten in der Region geschlossen seien. Der Halleiner Bürgermeister habe zudem darum gebeten, Kinder zu Hause zu betreuen, um die ...