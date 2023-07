Personen in Gondeln eingeschlossen: Bergrettung und Feuerwehren nach Unwetter im Einsatz

Am Dienstagnachmittag zog eine heftige Unwetterfront über Salzburg. Dieses Mal waren vor allem der Pinzgau und der Pongau betroffen. In Uttendorf und in Wagrain sitzen jeweils mehrere Personen in Gondeln fest.

Die Feuerwehren, die Bergrettung und das Rote Kreuz sind im Pinzgau und Pongau im Großeinsatz. Durch die Sturmfront am Nachmittag sind mehrere Bäume umgestürzt. Sie trafen Häuserdächer, Straßen und auch zwei Seilbahnen.

Betroffen ist die Gletscherbahn zum Weißsee bei Uttendorf. Mehrere Personen sind in voraussichtlich drei Gondeln eingeschlossen und müssen von dort befreit werden, heißt es von der Bergrettung. Die Anfahrt der Einsatzkräfte gestalte sich aufgrund vieler weiterer umgestürzter Bäume in diesem Bereich als schwierig. Auch Hubschrauberteams sind vor Ort. Auch in Wagrain sitzen Menschen in einer Gondel fest. Im Einsatz sind derzeit die Bergretter der Ortsstellen Wagrain, Altenmarkt und Flachau.

Sturmböen bis 105 km/h in Mittersill

26 Feuerwehren sind derzeit in Salzburg im Einsatz, heißt es von der Landeswarnzentrale. Eine Sturmfront zog ab 15.30 Uhr über das Land. Meteorologe Alexander Ohms (Geosphere) spricht von Sturmböen bis zu 109 km/h in Mittersill und bis zu 103 km/h in Bischofshofen. "Besonders betroffen von Starkregen und Sturmböen war der Oberpinzgau", sagt der Meteorologe. An einigen Orten dürfte es auch gehagelt haben - zum Beispiel in Uttendorf.

Das Gewitter ist mittlerweile durchgezogen, die Feuerwehren in Salzburg sind jedoch im Dauereinsatz. Notrufe kommen aus Mittersill oder auch St. Johann herein, heißt es von der LAWZ. In Annaberg deckten die Sturmböen ein Dach ab, sagt Ortsfeuerwehrkommandant Gerold Pfister.

Sturmschäden in Mittersill: Baum stürzte auf Auto

In St. Johann deckte der Sturm zwei Hausdächer ab, sagt Hauptbrandinspektor Johann Überbacher. Mehrere Bäume sind in eine Stromleitung gefallen und haben zu brennen begonnen. Gemeinsam mit Mitarbeitern der Salzburg AG versuche man die Schäden zu beheben. Auch in Mittersill rückte die Freiwillige Feuerwehr an drei Einsatzorte aus, weil Bäume umgestürzt waren. In einem Fall wurde ein Pkw getroffen. Verletzt wurde niemand, heißt es von der Feuerwehr.

Die Wasserrettung und die Feuerwehr in Zell am See suchten am Nachmittag nach Einsetzen der Gewitterfront nach vermissten Personen im Zeller See. Mehrere Personen seien vorübergehend nicht mehr auffindbar gewesen, sie wurden schließlich unverletzt gefunden.

Auch in der Nacht auf Mittwoch wird es nass

Der Norden des Bundeslandes war dieses Mal kaum betroffen, sagt der Meteorologe Ohms. "Der Norden bemerkte die Ausläufer des Unwetters mit dichten Wolken und Regen." Ein erneutes Unwetter ist im Land Salzburg am Dienstag nicht mehr zu erwarten. "Das war bereits das Gröbste", sagt Ohms. "In der zweiten Nachthälfte können aber mit einer Kaltfront neue Schauer durchziehen."