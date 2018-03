Peter Pfenninger luden zur Jahresfischerversammlung

Ehrungen und Beschwerden über die Raubzüge der Fischotter: Vorigen Freitag hielten die Lieferinger Fischer im Müllner Bräustübl ihre jährliche Fischerversammlung ab.

Die Peter-Pfenninger-Schenkung hielt vorigen Freitag im Müllner Bräustübl ihre jährliche Fischerversammlung ab. Man freute sich über die zügigen Fortschritte bei der Restrukturierung mehrerer Gewässer, besonders über die Renaturierung des Plainbachs und eines Teils der Fischach in Bergheim - ein 4,1 Mio. Euro teures Vorzeigeprojekt, das Hochwasserschutz und Naherholungsgebiet perfekt verbindet. Die 43 Mitglieder der Fischerinnung Liefering leisteten im Vorjahr über 2000 Arbeitsstunden an den Gewässern. Bewirtschafter Gerhard Hatheier teilte mit, dass in den eigenen Aufzuchtsbächen im Jahr 2017 wieder Wildfische von höchster Qualität herangezogen und ausgewildert werden konnten. Leider ist das Aufkommen von 890 Kilo im Jahr 2011 auf nur mehr 582 im Vorjahr gesunken. Auch die Fischotter waren ein Thema: Die Fischer sehen gerade in den Aufzuchtbächen den Fischbestand durch sie akut bedroht. Für besondere Verdienste wurden die Bürgermeister Johann Hutzinger und Joachim Maislinger, Milton Eckstein, Günther Huber und Franz Stauffer mit dem Ehrenzeichen in Gold ausgezeichnet. Christian Aigner, Edeltraut Gumpl und Birgit Schmid freuten sich über das Ehrenzeichen in Silber (linkes Bild). Bürgermeister Harald Preuner, Landesfischermeister Gerhard Langmaier und Bezirksfischermeister Bernhard Scheichl gratulierten. Im rechten Bild (v.l.): Oberst Christian Pöckl, GF Daniela Latzer (Landesfischereiverband), Bernhard Scheichl. Bilder: PETER PFENNINGER/GUMPL