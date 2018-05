Pfadfinder aus aller Welt treffen sich im Pongau

Großarl ist derzeit wieder Schauplatz des 50. Europäischen Forums der Gilde-Pfadfinder. 1969 fand hier die erste derartige Veranstaltung statt.

Eine abwechslungsreiche, inspirierende Woche mit Gleichgesinnten inmitten der traumhaften Kulisse der Salzburger Bergwelt: In Großarl findet derzeit das 50. Europäische Forum der Gilde-Pfadfinder statt. "Das Gilden-Forum ist ein fixer Bestandteil des Großarler Gemeindelebens geworden, ein Pfadfinderlager ist für jeden Platz der Erde eine Bereicherung", sagte Landtagspräsident Josef Schöchl bei der Eröffnung am Dienstag.

"Mehr denn je sind die Ziele und Werte der Pfadfinder notwendige Bestandteile für die Zukunft. Ich danke Ihnen allen dafür, dass Sie sich in den Gilden durch Ihr persönliches Vorbild und durch eine entsprechende Unterstützung der jungen Pfadfinder für die Weitergabe dieser Werte und Ziele einsetzen," sagte der Landtagspräsident, der rund 150 internationale Gäste in Vertretung des Landeshauptmannes in der Salzburger Residenz begrüßte.



Alt-Pfadfinder stifteten ersten Kinderspielplatz

"Großarl und unser Forum, die gehören einfach zusammen", bringt es Organisator Helmut Hauer auf den Punkt: "Die Verbindung mit der Bevölkerung hier ist sehr eng, es sind im Laufe der Zeit viele Freundschaften entstanden. Und auch die Gemeinde unterstützt uns bestmöglich. Umgekehrt verdankt die Gemeinde beispielsweise den Gilde-Pfadfindern ihren ersten Kinderspielplatz, deren Spenden haben in den frühen 70er Jahren die Anlage erst ermöglicht."

Zu Beginn waren es 92 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus fünf Ländern, die einander vor 50 Jahren in der Pongauer Marktgemeinde zu gemeinsamen Aktivitäten und Diskussionen trafen. In diesem Jahr sind es rund 220 Frauen und Männer aus 15 Nationen, die zum Jubiläumsforum angereist sind und hier Tage der Gemeinschaft, Freundschaft und voller Tradition verbringen. Die älteste Teilnehmerin, eine 98-jährige Wienerin, ist schon mehr als 40 Mal mit dabei, ebenso wie ein rüstiger Australier, der auch seit rund vier Jahrzehnten die weite Anreise nicht scheut. "Einmal gab es einen Versuch, das Treffen nach Südtirol zu verlegen", berichtet Hauer, "aber schon im nächsten Jahr sind wir wieder nach Großarl zurückgekehrt - und freuen uns auch schon immer wieder auf das nächste Mal hier."



96 Gilden mit 3.500 Mitgliedern in Österreich

"Einmal Pfadfinder - immer Pfadfinder." Nach diesem Motto entstanden 1922 die ersten Pfadfinder-Gilden. Bis heute handelt es sich dabei um Vereine von Erwachsenen, die Pfadfinderinnen beziehungsweise Pfadfinder waren, aber auch von Personen, die erst später die Pfadfinder-Idee und Lebenseinstellung kennenlernten und teilen. Aktuell gibt es in Österreich 96 Gilden mit rund 3.500 Mitgliedern.



(SN)