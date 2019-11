Pfand auf Plastik und Glas: Salzburgs Christkindlmarkt will umweltfreundlicher werden

Am Donnerstag wird der Christkindlmarkt am Dom- und Residenzplatz eröffnet. Erstmals gibt es heuer ein Pfandsystem auf Plastik- und Glasflaschen und eine Alternative zu den Plastiksackerln.

Am Donnerstag eröffnet der Salzburger Christkindlmarkt in der Altstadt - zum 46. Mal insgesamt. Die 96 grünen, klassischen Hütten sind am Residenz- und Domplatz bereits aufgebaut und werden derzeit eingeräumt. Mehr als 90 Veranstaltungen werden auch heuer geboten, darunter das traditionelle Turmblasen, Chorkonzerte, Krampus- und Perchtenläufe sowie Auftritt des Christkindes mit Engerln.

Pfandsystem für Plastik- und Glasflaschen

Neu ist, dass der Christkindlmarkt heuer mehr zum Umweltschutzgedanken beitragen will. "Als größte jährlich stattfindende Marktveranstaltung in Salzburg möchten wir auch bei den Themen Umweltschutz und Nachhaltigkeit besondere Akzente setzen", sagt der Obmann des Vereins, Wolfgang Haider. Neu ist die Einführung eines Pfandsystems für alle Plastik- und Glasflaschen, die am Christkindlmarkt in den Umlauf gelangen. "Damit soll erreicht werden, dass die von uns verkauften Mehr- und Einwegflaschen wieder retour kommen und von den Standbesitzern ordnungsgemäß entsorgt werden", sagt Haider.

In Zusammenarbeit mit Global 2000 habe sich der Verein Salzburger Christkindlmarkt auf die Suche nach einer Alternative für Plastik- und Papiersackerl gemacht. Die neuen Tragtaschen seien wiederverwendbar, bestünden ausschließlich aus nachwachsenden Rohstoffen, wie zum Beispiel Zuckerrohr oder Mais, seien kompostierbar und daher auch vollständig biologisch abbaubar sowie unter korrekten Arbeitsbedingungen und mit fairen Löhnen hergestellt.

Sämtliches Informationsmaterial - in Summe sind das rund 70.000 Flyer und 30.000 Hauptprospekte - seien klimaneutral und PEFC-Zertifiziert produziert worden. "Mit dem Lungauer Unternehmen Samson Druck haben wir hier den idealen Partner in der klimaneutralen und regionalen Produktion gefunden", erklärt Haider. Der gesamte Strom, der am Christkindlmarkt verbraucht werde, sei umweltfreundlich erzeugt und komme von Kleinwasserkraftwerken der Salzburg AG.

Zwei neue Standln

Zwei Salzburger Marktfahrer sind in dieser Saison neu. Elfriede Hiesl übernimmt einen Stand mit Gravuren und Markus Dimmer bietet Süßes an. Neuigkeiten gibt es bei den Ständen von Fellhof und Sonnenmoor. Roman Eckschlager (Fellhof) hat spezielle Hüttenpatschen für Senioren neu im Angebot und Siegfried Fink (Sonnenmoor) entwickelte gemeinsam mit dem Bäcker-Brüder-Stand von Alfons und Franz Neumeier ein neues und sehr gesundes Moorbrot. Ebenfalls neu: Annemarie Winter bietet Keksausstecher und Teigroller in einem exklusiven weihnachtlichen Design. Zu den Besonderheiten zählt das in Salzburg produzierte Jesuskind aus Wachs von der Kerzenmanufaktur Nagy. Das Traditionsunternehmen feierte in diesem Jahr sein 140-jähriges Bestehen. Ein Geheimtipp ist das handgeschnitzte Brettspiel 'Fuchs und Henne' von Thomas Feldbacher aus Neukirchen, das es nur in einer limitierten Version auf dem Salzburger Christkindlmarkt gibt.

Einer der schönsten Adventmärkte Europas

Eine große Freude bereitete im letzten Jahr eine Auszeichnung aus England. Die renommierte britische Tageszeitung 'The Times', die täglich von einer Million Briten gelesen wird, wählte den Salzburger Christkindlmarkt am Dom- und Residenzplatz zu einem der fünf schönsten Märkte in ganz Europa. Besonders hervorgehoben wurden das Brauchtum mit den vielen alten Traditionen sowie die täglichen Auftritte von Chören vor dem Dom. "Authentisches und heimisches Brauchtum ist für uns als Betreiber des Salzburger Christkindlmarktes eine absolute Herzensangelegenheit", sagt Haider, der mit seinem Team während der Adventszeit mehr als 90 Kultur- und Brauchtumsveranstaltungen organisiert und betreut.

Eine Million Besucher in sechs Wochen

Etwa 70 Prozent der rund eine Million Besucher kommen aus der näheren Umgebung von Salzburg und den angrenzenden Bundesländern. Der Salzburger Christkindlmarkt am Dom- und Residenzplatz ist die größte jährlich stattfindende Marktveranstaltung im Bundesland Salzburg. Schätzungen gehen davon aus, dass die Stadt Salzburg und die Kaufleute der Innenstadt während der Adventszeit von rund 230.000 Nächtigungen und einer Wertschöpfung durch Tagesbesucher und Übernachtungsgäste von rund 60 Millionen Euro profitieren.

Daten & Fakten

Geöffnet hat der Salzburger Christkindlmarkt bis einschließlich 26. Dezember.

Die Wurzeln des ehemaligen "Tandlmarktes" reichen bis in das Jahr 1491 zurück. Seit 1974 gibt es den Salzburger Christkindlmarkt in seiner heutigen Form. 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind an den 96 Ständen des Christkindlmarktes beschäftigt. Die Tradition des Salzburger Christkindes gibt es bereits seit 1974.

Das Weihnachtslied "Stille Nacht! Heilige Nacht!" wird am Christkindlmarkt nur am 24.12. gesungen.

Termine am Salzburger Christkindlmarkt:

Tag Uhrzeit Ereignis Donnerstag, 21.11. 10 Uhr Der Christkindlmarkt öffnet seine Tore für Besucher Donnerstag, 21.11. 18 Uhr Offizielle Eröffnung des 46. Salzburger Christkindlmarktes Sonntag, 1.12. 16 Uhr Vorstellung des neuen Salzburger Christkinds und seinen Engerln Donnerstag, 5.12. 18.30 Uhr Lauf der Krampusse Freitag, 6.12. 15.30 Uhr Besuch vom Nikolaus und Kinderkrampus Samstag, 21.12. 19.00 Uhr Großer traditioneller Perchtenlauf

Öffnungszeiten

Tag(e) Uhrzeit Montag bis Donnerstag 10 bis 20.30 Uhr Freitag 10 bis 21 Uhr Samstag 9 bis 21 Uhr Sonntag, Feiertage 9 bis 20.30 Uhr 24. Dezember 9 bis 15 Uhr 25. und 26. Dezember 11 bis 18 Uhr

Quelle: SN