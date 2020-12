Pfarre Maxglan im viralen Tanz-Hype

Der Maxglaner Pfarrer Josef Johann Pletzer schwingt in einem auf Facebook verbreiteten Video seine Hüften. Dabei tanzen er und seine Kollegen - im Bild mit Diakon Dino Bachmaier und Pfarrassistentin Zanet Tancik - zu "Jerusalema". Das in Südafrika (auf Zulu) vertonte Gebet ist ein viraler Tanz-Hit. "Wir wollen den Menschen in dieser tristen Zeit Freude machen", sagt Josef Johann Pletzer. Das Erlernen der Tanzschritte nach einem Online-Tutorial sei nicht schwierig gewesen, zumal er "ein Tänzer" sei.

Quelle: SN