Pfarrer Gidi Außerhofer in Oberalm verabschiedet

Am ersten Adventwochenende Ende November übergibt Gidi Außerhofer, Pfarrer von Oberalm und Puch, sein Amt an Nachfolger Markus Danner. Offiziell verabschiedet und bedankt wurde er aber beim Erntedankfest in Oberalm Anfang Oktober.

Beim Festakt mit den Vereinen, Vertretern von Kindergarten, Schule, Pfarrgemeinderat, Schwesterngemeinschaft und vielen Mitfeiernden verliehen ihm Bürgermeister Hans-Jörg Haslauer (ÖVP) und Vizebürgermeister Christian Haslauer (SPÖ) im Namen der Gemeinde die Ehrenbürgerschaft. Schon am Vorabend hatten ihn die zahlreichen MinistrantInnen mit einem eigens gedichteten Mini-Rapp überrascht.

