Pfarrer Kerschbaum sorgt für eine lebendige Aigner Gemeinde

Seit September 2021 ist Roland Peter Kerschbaum Pfarrer von Aigen und sorgt mit Diakon Dino Bachmaier für wachsenden Zulauf in der Pfarre.

"Ich bin nach wie vor gerne Pfarrer. Ich bereue es keinen Tag", erzählt der gebürtige Salzburger Roland Peter Kerschbaum. Seit 1. September 2021 ist der 55-Jährige neben der Gemeinde in Elsbethen (seit 2001) auch für Aigen zuständig und beerbte Pfarrer Walter Oberascher nach seiner 38-jährigen Tätigkeit. Oberascher ist trotz Ruhestand weiterhin vor Ort und seelsorgerisch tätig, was in der Gemeinde eine "schöne Kontinuität bildet".

Von der Alten Geschichte zum Salzburger Priesterseminar

"Es gibt manche, die haben ein Berufungserlebnis. Das hatte ich nicht." Kerschbaum wuchs kirchlich eingebettet in der Neustadt auf und brachte sich seit seiner Schulzeit in verschiedenen Tätigkeiten seiner Heimatpfarrkirche St. Andrä ein. Neben dem Flötespielen und Singen war er auch als Sternsinger oder in der Katholischen Jungschar aktiv. "Ich hatte in meiner Jugend auch einen netten Pfarrer." Daher konnte er sich gut vorstellen, in einer Pfarre zu arbeiten. 1988 trat er nach zweijährigen Studien der Fachtheologie, Geschichte und Alten Geschichte in das Salzburger Priesterseminar ein und wurde 1995 in seiner Heimatpfarrkirche St. Andrä zunächst zum Diakon und im selben Jahr zum Priester im Salzburger Dom geweiht.

Priestertätigkeit und Diözesankonservator

Neben seiner Seelsorgetätigkeit absolvierte Kerschbaum bis 2014 ein Spezialstudium in Kunstgeschichte und Geschichte. "Geschichte, Kunst und Kirchen anzuschauen, war schon immer meine Leidenschaft", so Kerschbaum. Als Diözesankonservator ist er seit 2011 für das kirchliche Denkmalamt tätig und kümmert sich um Restaurierungen oder Altarumgestaltungen. Daneben hat er auch einen Lehrauftrag an der Universität Salzburg inne.

Kerschbaum gefällt viel an seinem Pfarrerberuf. Bei der Arbeit mit Menschen werde es nie langweilig. "Jede Situation und jeder Mensch ist anders. Man muss jeden Menschen so annehmen, wie er ist." Dabei sei es egal, ob es sich um junge, alte, kirchennahe oder "Menschen, die damit wenig am Hut haben", handle.

Für Aigen wünscht er sich eine möglichst lebendige Gemeinde

An der Aigner Gemeinde gefällt ihm die Mischung aus Stadt und Land, die durch die gut ausgebildete Vereinsstruktur zustande kommt. Damit biete Aigen im Gegensatz zu den zentrumsnäheren Gemeinden ein gut vernetztes dörfliches Leben. Für die Zukunft wünscht er sich eine möglichst lebendige Gemeinde, an der sich viele Menschen sozial und lithurgisch beteiligen.

Seine Leidenschaft für den Beruf als Seelsorger ist auch an seiner Beliebtheit in der Aigner Gemeinde messbar, die seit 2021 wieder an Zulauf gewinnt.