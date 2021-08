Pfarrer wurde durch verhinderten Einbruch zum "Pantoffelhelden"

Der Grödiger Pfarrer hatte am Wochenende unliebsamen Besuch. Durch seine Schreie verhinderte der Pater, der selbst Angst hatte, Schlimmeres. Als echter Held fühlt er sich aber nicht.

Pater Michael Köck hat im Grödiger Pfarrhof am Freitag gegen 22 Uhr bange Minuten erlebt: "Ich habe im ersten Stock gelesen. Draußen war ein heftiges Gewitter im Gang", erzählt er. Plötzlich habe er ein Klappern und Rumoren gehört und an die offenen Küchenfenster gedacht. "Daher bin ich hinunter. Da habe ich gemerkt, dass der Lärm von der hinteren Eingangstür kommt. Zuerst habe ich an einen umfallenden Mistkübel geglaubt. Dann habe ich aber gemerkt, dass da wer von draußen heftig an ...