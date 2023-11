Pfarrverband Hallein lädt zum offenen Mittagstisch

Der Pfarrverband Hallein+ (Hallein, Oberalm, Puch) sammelt Ideen für einen offenen Mittagstisch. Das Angebot richtet sich an Menschen, die allein sind, und solche, die sich das Leben nur noch schwer leisten können.

Zum Auftakt der Aktion "Offener Mittagstisch" lädt der Pfarrverband Hallein+ (Hallein, Oberalm, Puch) am 22. November 2023 um 17 Uhr zum Vernetzungstreffen und zum Ideensammeln in das Pfarrzentrum St. Josef in Hallein-Neualm ein. Denn derzeit gibt es lediglich den Willen von Dechant und Pfarrverbandsleiter Markus Danner und seinem Team - Zeit, Ort, Frequenz, Teilnehmer und genaue Gestaltung müssen erst noch entwickelt werden.

"Die Einladung zum Auftakttreffen richtet sich einerseits an alle sozialen und karitativen Einrichtungen sowie private und öffentliche Initiativen. Andererseits sind alle interessierten Privatpersonen herzlich willkommen, die diese Idee spannend finden und sich vorstellen könnten mitzuarbeiten", erklärt Maria Schwarzmann vom Pfarrverband.

Initiator Markus Danner sagt, ein ähnliches Projekt in Deutschland habe ihn sofort für die Idee begeistert: "Wir glauben, dass gemeinsam essen einfach guttut. Beim offenen Mittagstisch denken wir an Menschen, die viel alleine sind, aber auch an solche, die schwer zu einem ordentlichen Essen kommen."

Menschen unterschiedlichster Herkunft zusammenbringen

Das Angebot soll sich natürlich vor allem an alle richten, die sich das Leben nicht mehr leisten können, aber auch an Menschen, die einfach gern in Gesellschaft essen, oder jene, die viel allein sind, zum Beispiel Senioren, die allein wohnen, oder junge Mütter, die mit ihrem Baby den ganzen Tag alleine sind. "Einsamkeit und Armut sind große Nöte, auf die wir als Pfarrgemeinden reagieren wollen", präzisiert Initiator Markus Danner.

Zudem soll die Aktion ermöglichen, Menschen unterschiedlichster Herkunft in ungezwungener Atmosphäre zusammenzubringen: "Etwas ganz Alltägliches gemeinsam zu tun, ermöglicht auch eine neue Art von Kommunikation - zwischen Jung und Alt, zwischen Männern und Frauen, zwischen Menschen unterschiedlicher Herkunft, die im Großraum Hallein leben, und zwischen Menschen unterschiedlicher Religionen und Milieus."