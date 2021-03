Pfarrwerfen: 31-Jähriger bei Kletterunfall im Tennengebirge tödlich verletzt

Der Mann war beim Abseilen aus unbekannter Ursache abgestürzt.

Bei einem Kletterunfall im Salzburger Tennengebirge ist am Sonntagnachmittag ein Alpinist aus dem Flachgau ums Leben gekommen. Der 31-Jährige war mit einer gleichaltrigen Partnerin in einer Zweier-Seilschaft im Klettergebiet Pfaffenleiten in der Gemeinde Pfarrwerfen (Pongau) unterwegs. Beim Abseilen um etwa 16.30 Uhr kam es dann zum tödlichen Unfall, berichtete die Polizei am Montag.

Die beiden Alpinisten wollten sich nach einer Tour über mehrere Seillängen wieder abseilen, wobei der Mann als Erster begann. Aus unbekannter Ursache stürzte er dabei ab. Seine Begleiterin musste sich ebenfalls abseilen, um an ihr Handy zu gelangen, mit dem sie die Einsatzkräfte alarmierte. Der Notarzt konnte aber nur mehr den Tod des 31-Jährigen feststellen. Ein Polizeihubschrauber barg die Leiche und flog sie ins Tal. Zur Klärung der genauen Absturzursache kündigte die Polizei weitere Erhebungen an.