Pfarrwerfen spielt gegen den Abstieg: "Wir haben genügend Qualität im Kader"

Pfarrwerfen-Torjäger Raffael Kendlbacher ist vom Klassenerhalt in der 1. Landesliga überzeugt.

Raffael Kendlbacher will mit einem starken Frühjahr den Klassenerhalt bejubeln.

Nach einer durchwachsenen Herbstsaison überwintert Pfarrwerfen nur auf dem vorletzten Platz in der 1. Landesliga. "Die Liga ist durch die Absteiger aus der Salzburger Liga sicher um einiges stärker geworden, da hatten wir zu Beginn sicher unsere Probleme", erklärt Torjäger Raffael Kendlbacher, der im Herbst vier Spiele wegen einer Knieverletzung versäumte.

Im Frühjahr müssen sich die Pongauer auf einen beinharten Abstiegskampf einstellen. Auf Schlusslicht Kaprun hat die Truppe von Martin Baier nur einen Punkt Vorsprung. Auf den Drittletzten Bad Hofgastein fehlen zwei Zähler. Am Ende der Saison müssen die zwei letztplatzierten Teams den bitteren Gang in die 2. Landesliga antreten. "Wir wollen die Liga unbedingt halten und werden alles dafür geben, damit es uns nach 26 Spielen auch gelingt", erläutert Kendlbacher.

Nach einer zweiwöchigen Pause ging es für die Pfarrwerfner bereits am Donnerstag mit der Vorbereitung los. "Unser Trainer hat im Winter einiges vor. Es wird sicher hart, aber wir wollen optimal auf das Frühjahr vorbereitet sein." Dass die Pongauer in der Rückrunde nochmal zulegen können, haben sie in der vergangenen Saison bewiesen. Mit einer sehr guten Rückrunde wurde der Klassenerhalt geschafft. "Unser Coach bereitet uns ideal vor. Wir können uns glücklich schätzen, dass wir einen der besten Trainer Salzburgs haben. Und wir haben genügend Qualität im Kader, um den Ligaverbleib zu schaffen."

Auf Neuzugänge wird man im Winter wohl verzichten. Baier, der schon bei einigen höherklassigen Clubs ein Thema war, ist aber auch mit den vorhandenen Spielern zuzutrauen, vom Tabellenkeller rauszukommen.