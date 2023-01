Pfarrwerfen hält den hohen Lebensstandard

Bürgermeister Bernhard Weiß spricht über die Bau-Projekte, die heuer umgesetzt werden. Von einer Einrichtung für betreutes Wohnen, über ein Bürogebäude, der Fertigstellung der Volksschule im Herbst, der Sanierung und Erweiterung des Wegenetzes bis zum Ausbau des Wasser-Hochbehälters: In Pfarrwerfen wird sich 2023 viel tun.

Pfarrwerfen gehört nach wie vor zu den am stärksten wachsenden Gemeinden des Landes und auch Prognosen zeichnen ein positives Bild für die Ortschaft an der Salzach. Zu groß will man aber laut Bürgermeister Bernhard Weiß nicht werden: "Bei rund 2900 Einwohnern werden wir neue Wohnbau-Projekte stoppen. Damit wollen wir den guten Lebensstandard in Pfarrwerfen erhalten. Derzeit stehen wir bei etwa 2500 Einwohner."

SN/sw/hammer Eine neue Wohnanlage mit betreutem Wohnen entsteht.

Projekte sollen hohen Lebensstandard erhalten

