Pfarrwerfen: Mann löste mit Kletteraktion Alarm in Bankfiliale aus

Ein 24-jähriger Flachgauer löste am Samstagnachmittag in einer Bankfiliale in Pfarrwerfen den Alarm aus. Der Mann war gegen 16.30 Uhr vom öffentlich zugänglichen Automatenraum der Filiale über eine mehr als zwei Meter hohe Holzwand geklettert, wie die Polizei in einer Aussendung meldet.

Diese Holzwand trennt den öffentlichen Bereich von den versperrten Geschäftsräumlichkeiten, die schon länger nicht mehr in Betrieb sind.

Die eingetroffene Polizeistreife nahm den Flachgauer fest. Laut eigenen Angaben habe er nur Zigaretten aus den Räumlichkeiten stehlen wollen.

Der Mann wird auf freiem Fuß angezeigt.