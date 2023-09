Pfarrwerfen: Mit Laufbereitschaft aus dem Tabellenkeller

Nach einem schwachen Saisonstart besiegte Pfarrwerfen den Leader und will nun das Feld in der 1. Landesliga von hinten aufrollen.

Nach sechs Spielen stand Pfarrwerfen mit nur einem Punkt ganz unten in der 1. Landesliga. "Wir haben uns vor dem Bergheim-Spiel ausgesprochen. Das dürfte Wirkung gezeigt haben", erklärt Pfarrwerfen-Trainer Martin Baier, dessen Mannschaft Tabellenführer Bergheim am vergangenen Wochenende sensationell mit 3:0 besiegen konnte. "Und wir hätten sogar noch höher gewinnen können. Das ganze Team hat hervorragend gespielt. Es war aber nur ein Spiel, wir müssen in den nächsten Wochen weiter hart arbeiten."

Ob die Pongauer nun endgültig in der neuen Saison angekommen sind, wird man am kommenden Sonntag beim Auswärtsspiel gegen Aufsteiger ATSV Salzburg sehen. "Wir wollen in der Liga der Maßstab an Laufbereitschaft sein, so können wir aus dem Tabellenkeller rauskommen", betont Baier, der Pfarrwerfen in der vergangenen Saison nach einem Fehlstart noch zum Klassenerhalt geführt hat. "Wenn wir das Level von der letzten Spielzeit wieder erreichen, dann mache ich mir absolut keine Sorgen."

Positiv war die Partie gegen Bergheim auch für Goalie Elias Huttegger: Der Youngster lieferte gegen den Tabellenführer eine blitzsaubere Leistung ab und konnte, wie seine Mitspieler, Selbstvertrauen für die nächsten Aufgaben tanken. "Die ganze Mannschaft hat die richtige Reaktion auf die zuletzt schwachen Leistungen gezeigt. Jetzt heißt es bis zum Winter nachlegen", erläutert Baier, der zuletzt auch beim Salzburg-Ligisten Eugendorf ein Thema war.