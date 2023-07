Pfarrwerfen: Zwei Burschen (14, 15) nur zehn Minuten nach dreistem Hauseinbruch geschnappt

Die beiden Jugendlichen waren gerade dabei, einen Tresor aufzuflexen, als sie vom Hausbesitzer überrascht wurden. Die jungen Täter wurden in die Justizanstalt eingeliefert.

Es war am Montag um die Mittagszeit, als die zwei Pongauer Burschen - erst 14 und 15 Jahre alt - in ein Einfamilienhaus in Pfarrwerfen eindrangen und es nach Wertgegenständen durchsuchten. Als das Duo im Keller gerade einen Metalltresor mithilfe einer Flex öffnen wollte, wurden sie vom zurückgekehrten Besitzer überrascht. Die zwei jungen Täter ergriffen mit einem Teil der Beute die Flucht, der Hausbesitzer alarmierte die Polizei.

Die jungen Gauner waren einer Polizeistreife schon zuvor aufgefallen

Beamte der Polizeiinspektion Werfen hatten bereits einige Zeit vor dem besagten Hauseinbruch bei einer Streifenfahrt zwei Jugendliche in der Nähe des Tatortes bemerkt. Die Polizisten zogen die zwei Jugendlichen daher nach der Anzeige des Hausbesitzers sofort in den Kreis der Verdächtigen ein.

Auf der Anfahrt zum Tatort sahen die Beamten die zwei Burschen bei einem Supermarkt in Pfarrwerfen und kontrollierten sie. Dabei stellten die Polizisten das Diebesgut - Armbanduhren, Hosen, Gürtel, einen Rucksack und eine Thermenkarte - sicher; der 14- und der 15-Jährige gestanden auch gleich den Einbruch. Ihre Festnahme fand somit nur zehn Minuten nach der Alarmierung statt.

Das Diebesgut hat einen im Wert von rund 6500 Euro. Zudem hatten die jungen Pongauer zuvor schon zwei Räder gestohlen, die sie dafür benutzten, um zum Tatort zu gelangen. Die Polizisten brachten die Jugendlichen auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Salzburg in die Justizanstalt nach Puch-Urstein.