Neben Faustfeuerwaffen war vor allem Pfefferspray für den Selbstschutz gefragt, besonders bei Frauen, sagte ein Salzburger Waffenhändler.

18.847 Salzburger besitzen mit Stichtag 1. August in Summe 65.570 registrierungspflichtige Waffen, so Robert Gartner, zuständiger Referent im Innenministerium auf SN-Anfrage. Österreichweit seien es 1.131.953 Waffen, die sich auf 319.896 Besitzer aufteilten. Rund zwei Drittel dieser Waffen fallen in die ...