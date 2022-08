Pfeiler bohrte sich in Fahrzeug: Schwerer Verkehrsunfall auf der A1 bei Mondsee

Die Fahrzeuginsassen kamen mit leichten Verletzungen davon.

Sonntagfrüh kam es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der A1 in Fahrtrichtung Wien bei Mondsee mit einem Kastenwagen, der einen weiteren Pkw auf einem Anhänger mit sich zog. Durch einen vermutlichen Sekundenschlaf verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug, fuhr auf eine abgeschrägte Betonleitplanke und wurde dadurch mit seinem Anhänger zurück auf die Autobahn katapultiert. Bei diesem Vorgang wurde die Lärmschutzwand auf einer Länge von mindestens 50 Meter komplett mitgerissen, wobei sich davon ein Stützpfeiler frontal in die Windschutzscheibe bis hin in die Fahrerkabine durchbohrte. Im Fahrzeug befanden sich zu diesem Zeitpunkt vier Personen, eine davon wurde eingeklemmt.

Beim Eintreffen der Feuerwehr Mondsee und Feuerwehr Guggenberg lag das Zugfahrzeug mit frontaler Beschädigung am Dach, der Anhänger schräg zur Fahrbahn, Trümmerteile lagen auf der Fahrbahn. Die bereits anwesende Rettung und die Ersthelfer, betreuten die drei aus dem Fahrzeug geretteten Personen und die verletzte Person im Unfallfahrzeug.

Das erst eintreffende Vorausfahrzeug der Feuerwehr Mondsee, schaffte auf der Beifahrertür eine Öffnung mittels hydraulischem Rettungsgerät, um den Zugang zum Patienten zu ermöglichen. Zeitgleich gelang es dem Fahrer überraschend, selbstständig auf die Beifahrerseite zu rutschen, wo er von der Feuerwehr und Rettung aus dem Fahrzeug gerettet wurde.