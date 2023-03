Pferd lief frontal ins Auto einer 19-jährigen Flachgauerin

Die junge Autolenkerin wurde leicht verletzt, auch das Tier musste medizinisch versorgt werden.

Zu einem ungewöhnlichen Verkehrsunfall kam es am Mittwoch gegen 13 Uhr im Nußdorfer Ortsteil Weitwörth. Eine Flachgauerin (19) war mit ihrem Pkw auf der B 156 unterwegs und in Richtung Kreisverkehr Weitwörth abgefahren, als ihr eigenen Angaben nach plötzlich zwei Pferde entgegenkamen. Die junge Lenkerin habe nicht mehr ausweichen können - ein Pferd lief ihr demnach frontal ins Auto, wurde über den Pkw geschleudert und rannte weiter. Die leicht verletzte 19-Jährige wurde von der Rettung versorgt. Das verletzte Pferd wurde eingefangen und von einem Tierarzt behandelt. Am Auto entstand Totalschaden.