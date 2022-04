In Piesendorf im Pinzgau ist am Donnerstagabend eine Pferdekutsche umgekippt. Die 30-jährige Kutscherin wurde von dem in Panik geratenen Pferd getreten und am Sprunggelenk schwer verletzt.

SN/APA (Archiv/Gindl)/BARBARA GINDL Symbolbild.