Pfingstreiseverkehr: 26 Kilometer Stau vom Knoten Salzburg bis zum Ofenauer Tunnel

Abfahrtssperren entlang der Tauernautobahn

Zur Entlastung der Gemeinden entlang der Tauernautobahn sind Abfahrtssperren für die Zeit des Hauptreiseverkehrs in Kraft.

Erstmals gelten diese rund um die Uhr, am Pfingstwochenende sowie in den Sommerferien, vom 6. Juli bis 10. September.

Anrainer kritisierten jedoch am Samstag Vormittag, diese Abfahrtssperren würden gerade in Salzburg-Süd viel zu wenig kontrolliert, weshalb man sich auch auf den Ausweichrouten wie etwa in Richtung Oberalm mit seinem Fahrzeug nur stockend fortbewegen könne.

Neben den Abfahrtssperren gibt es Durchfahrtssperren - in beiden Fällen bleibt der Zielverkehr ausgenommen - in den Gemeinden in Grenznähe zu Deutschland.

Abfahrtssperren im Überblick

Entlang der Tauernautobahn sind folgende Abfahrten nur für Zielverkehr möglich:

Puch-Urstein

Hallein

Kuchl

Golling-Abtenau

Werfen

Pfarrwerfen

Knoten Pongau

Lammertal/Hüttau

Eben

Altenmarkt

Zederhaus

Hier gelten die Durchfahrtssperren

Neben den Abfahrtssperren gelten zu Pfingsten und in den Sommerferien auch Durchfahrtssperren im Gemeindegebiet von Anif, Grödig, Elsbethen, Großgmain, Wals-Siezenheim und der Stadt Salzburg. Auch diese werden kontrolliert.

Um sicherzustellen, dass die geltenden Verordnungen von den Reisenden auch eingehalten werden, finden auch entsprechende Kontrollen statt.