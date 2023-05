Pfingstreiseverkehr: Bereits acht Kilometer Stau vor dem Ofenauer Tunnel

Volle Straßen zu Pfingsten - damit war schon im Vorfeld zu rechnen. Bereits seit Freitag Nachmittag rollt die Reisewelle aus Bayern über Österreich Richtung Adria - mehrere deutsche Bundesländer starteten in die 14-tägigen Pfingstferien.

Es staut sich in Salzburg pünktlich zum Pfingstreisewochenende.

Wie befürchtet lagen die Schwerpunkte am Samstag auf der Tauernautobahn (A10) Richtung Villach von Salzburg bis zum Tauern Tunnel, auf der Inntal- und der Brennerautobahn (A13) in Tirol und vor dem Grenzübergang Karawankentunnel in Kärnten.

Auf der Tauernautobahn A10 Richtung Villach zwischen Kuchl und Pass Lueg staut es sich derzeit wegen der Blockabfertigung vor dem Ofenauer Tunnel acht Kilometer zurück. Dichter Reiseverkehr auch danach zwischen Werfen und Flachau: Abschnittsweise geht es nur im Schritttempo voran auf der 20 km langen Strecke, der Zeitverlust beträgt eineinhalb Stunden. Außerdem werden vor dem Karawankentunnel eine Stunde Wartezeit wegen Stau gemeldet.

Auch von Bayern herein Richtung Salzburg staut es sich aktuell 16 Kilometer lang vor dem Walserberg: Auf der A8 Richtung ab Traunstein bis zur Grenze braucht die lange Pfingsurlauber-Kolonne gute Nerven und zumindest eine Stunde länger.

Den aktuellen ÖAMTC-Verkehrsservice finden Sie hier.

Abfahrtssperren entlang der Tauernautobahn

Zur Entlastung der Gemeinden entlang der Tauernautobahn sind Abfahrtssperren für die Zeit des Hauptreiseverkehrs in Kraft.

Erstmals gelten diese rund um die Uhr, am Pfingstwochenende sowie in den Sommerferien, vom 6. Juli bis 10. September.

Neben den Abfahrtssperren gibt es Durchfahrtssperren - in beiden Fällen bleibt der Zielverkehr ausgenommen - in den Gemeinden in Grenznähe zu Deutschland.

Abfahrtssperren im Überblick

Entlang der Tauernautobahn sind folgende Abfahrten nur für Zielverkehr möglich:

Puch-Urstein

Hallein

Kuchl

Golling-Abtenau

Werfen

Pfarrwerfen

Knoten Pongau

Lammertal/Hüttau

Eben

Altenmarkt

Zederhaus

Hier gelten die Durchfahrtssperren

Neben den Abfahrtssperren gelten zu Pfingsten und in den Sommerferien auch Durchfahrtssperren im Gemeindegebiet von Anif, Grödig, Elsbethen, Großgmain, Wals-Siezenheim und der Stadt Salzburg. Auch diese werden kontrolliert.

Um sicherzustellen, dass die geltenden Verordnungen von den Reisenden auch eingehalten werden, finden auch entsprechende Kontrollen statt.