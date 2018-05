Pfingstreisewelle: Viel Stau ab Freitag in Salzburg zu erwarten

Die Grenzkontrollen am Walserberg werden auch diesmal das Pfingstwochenende zu einem Stauwochenende machen. Der ÖAMTC schickt Stauberater aus und einen Hubschrauber in die Luft.

ÖAMTC-Stauberater Herbert Thaler bereitet sich auf ein verlängertes Wochenende mit viel Arbeit vor. Thaler wird auch heuer wieder zu Pfingsten auf dem Motorrad unterwegs sein und Autofahrer im Stau beraten. Der gelbe Automobilclub erwartet eines der staureichsten Wochenenden des Jahres. Schon ab Freitagnachmittag wird sich der Aufbruch in die 14-tägigen Pfingstferien der Bayern und Baden-Württemberger auf Österreichs Transitstrecken bemerkbar machen. Am Samstag, dem Hauptreisetag, ist mit Staus in Richtung Süden zu rechnen. "Wegen der Verlängerung der Grenzkontrollen wird sich am Walserberg gegenüber dem Vorjahr nichts ändern", prognostiziert Herbert Thaler. "Der Raum Salzburg richtet sich wieder auf einen Stausommer ein." So hat die Gemeinde Grödig bereits die Durchfahrtssperre für den Ausweichverkehr von der Autobahn behördlich genehmigt bekommen. Wals-Siezenheim hat ähnliche Maßnahmen angekündigt. "Es gibt derzeit wenig Alternativen", so Thaler. "Auch das Ausweichen über das "Kleine deutsche Eck" kann man bis Mitte Juli wegen einer Baustelle bei Schneizlreuth nicht empfehlen."

Pfingsturlaub bei den Bayern beliebt

Neben Stauberater Herbert Thaler wird auch sein Kollege vom ADAC, Bernd Emmrich, mit dem Motorrad auf den Transitrouten in Deutschland unterwegs sein. "Im Jahr 2017 war der Freitag vor Pfingsten auf Rang 2 der staureichsten Tage des Jahres", berichtet Emmrich. "Der Pfingsturlaub ist vor allem bei Bayern und Baden-Württembergern sehr beliebt und daher ein idealer Zeitpunkt zur Standortbestimmung in punkto Sommerreiseverkehr."

Auch der Flugbeobachter des Partnerclubs wird am Wochenende in diesem Jahr erstmals wieder abheben. Abgeflogen werden vor allem der Großraum München, die Tauernautobahn und das Inntal. Durch die Beobachtungen aus Deutschland lassen sich Entwicklungen an den Staupunkten in Österreich leichter prognostizieren.

Eine Übersicht über die Staupunkte:





SN/grafik öamtc Die Grafik zeigt die wahrscheinlichsten Staupunkte ab Freitagnachmittag. Auf der A1 im Großraum Salzburg und auf der A10 bei der Mautstelle St. Michael ist mit Staus zu rechnen.

• A1, West Autobahn, Grenzstelle Walserberg, Großraum Salzburg

• A2, Süd Autobahn, Raum Wolfsberg und Klagenfurt

• A4, Ost Autobahn, Grenzstelle Nickelsdorf

• A8, Innkreis Autobahn, Grenzstelle Suben

• A9, Pyhrn Autobahn, Bereich Tunnelkette Klaus, Selzthaltunnel, Gleinalmtunnel und Grenzstelle Spielfeld

• A10, Tauern Autobahn, Großraum Salzburg, Mautstelle St. Michael, Baustellenbereiche Reittunnel, Flachau und Rennweg

• A11, Karawanken Autobahn, vor dem Karawankentunnel

• A12, Inntal Autobahn, Grenzstelle Kufstein

• A13, Brenner Autobahn, vor der Mautstelle Schönberg

• A22 (Italien), Brenner Autobahn, Mautstelle Sterzing

• S6, Semmering Schnellstraße, Baustellenbereich Kindberg Ost - Allerheiligen/St.Marein

• S36, Murtal Schnellstraße, Baustellenbereich Feistritz - Zeltweg Ost

• B179, Fernpass Straße, zwischen Füssen in Bayern und Nassereith

• B182, Brenner Straße, zwischen Brennerpass und Matrei

Motorradfahrer: Bitte Vorsicht!

Zu besonderer Vorsicht mahnt ÖAMTC-Verkehrstechniker David Nosé die Motorradfahrer. Bis 13. Mai gab es 23 tödlich Verunglückte, so viele Unfallopfer wie zuletzt 2007. Mit Pfingsten und Fronleichnam stehen Wochenenden bevor, die traditionell von Bikern zur Ausfahrt genutzt werden. "Viele der Unfälle könnte man vermeiden, wenn sowohl Motorrad- als auch andere Verkehrsteilnehmer aufmerksamer unterwegs wären", sagt der Verkehrsexperte.

(SN)