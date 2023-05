Pfingstverkehr in Salzburg: Die Blechlawine rollte wieder durch die Orte

Trotz Abfahrtssperren waren die Ausweichrouten zu Pfingsten schwer belastet. Für das kommende Wochenende gibt es erneut eine Stauwarnung.

Abfahrtskontrollen in Hallein. Dennoch gab es in der Stadt am Pfingstwochenende Stau.

Komplett dicht war Hallein am Freitagabend. In den Schlangen an den Kreisverkehren durch die Stadt waren auffallend viele Fahrzeuge mit deutschen Kennzeichen auszumachen. "Offenbar fahren sie immer früher weg", sagt Bürgermeister Alexander Stangassinger (SPÖ). Er ortet Mängel in der Umsetzung der Maßnahmen des Landes. "Sobald die Abfahrtssperren personell nicht gut besetzt sind, kommt es überall zu Staus." Am Pfingstwochenende hatte das Land erstmals einen privaten Sicherheitsdienst engagiert, der die Polizei unterstützte.

Wenn man eine echte Verbesserung anstrebe, dann ...